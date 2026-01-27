Napoli Pianura: controlli dei carabinieri impegnati nelle strade del quartiere Denunciato per evasione un 78enne che non era in casa nonostante gli arresti domiciliari

Sono 23 le persone sottoposte a misure limitative della libertà personale che i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno controllato.

Controlli a tappeto nelle abitazioni di persone sottoposte agli arresti domiciliari o altre pene detentive che prevedono la permanenza in casa. Tra i controllati è stato denunciato per evasione un 78enne che non era in casa nonostante gli arresti domiciliari.

Controlli effettuati solo nel quartiere Pianura. Un dato che spiega bene come non si possa abbassare la guardia.

I carabinieri della compagnia Bagnoli ne sono consapevoli ed hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle strade del quartiere. Identificate 71 persone tra cui 33 pregiudicati. Controllati 30 veicoli e ispezionati 3 centri scommesse.

Durante i controlli sono stati denunciati 3 ragazzi trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.