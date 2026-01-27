Vico Equense: auto messa male e la lite degenera Carabinieri denunciano 57enne

Dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose. E’ questo il reato previsto dal codice, anche se come arma c’è uno spray al peperoncino.

Succede a Vico Equense, lungo la costiera sorrentina. Un 57enne parcheggia la sua auto davanti all’ingresso di un ristorante.

Uno dei dipendenti del locale gli chiede di spostarla perché posizionata male. L’uomo non ci sta e inizia a discutere prima con il dipendente poi con il direttore.

La lite si sposta all’interno ed evolve velocemente in spintoni e insulti. La conclusione pochi istanti dopo con il 57enne che estrae dalle tasche uno spray al peperoncino e lo rivolge contro il direttore del ristorante e un cliente intervenuto per dividere i due. Intervenuti i carabinieri della stazione locale, l’uomo è stato denunciato.