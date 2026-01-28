Il proprietario è morto, tentano furto in casa: condomini mettono in fuga ladri I malviventi per rispondere al lancio di oggetti dei residenti hanno esploso colpi di pistola

Ieri sera tre malviventi sono entrati nell’appartamento disabitato e privo di oggetti di valore, che era occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso.

I residenti della palazzina in via Napoli 276 si sarebbero accorti del tentativo di furto e avrebbero tentato di fermare i tre, urlando e lanciando contro di loro oggetti.

La risposta dei malviventi prima della fuga è stata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in aria. Trovato un bossoli calibro 7,65. Non ci sono feriti.

Indagini in corso dei carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia.

Si tratta dell'ennesimo episodio che riguarda furti o tentati furti in abitazioni. Una vera e propria piaga che desta allarme sociale, sulla quale l'attenzione delle forze dell'ordine è massimo.

L'episodio di Castellammare di Stabia testimonia la necessità di tenere alta l'attenzione contro episodi del genere.