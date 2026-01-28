Accoltella il nuovo compagno della ex, scattano le manette per un 50enne L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio: dopo l'aggressione era scappato

I Carabinieri della Stazione Napoli Marianella hanno fermato un 50enne, accusato di tentato omicidio aggravato.

Le indagini, coordinate dalla IV Sezione “Fasce deboli” della Procura di Napoli, hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il giorno di Natale quando l’uomo, dopo essersi introdotto abusivamente nell’abitazione della sua ex fidanzata, alla vista del nuovo compagno della donna, per gelosia, ha prelevato un coltello lungo 32 centimetro dal lavello della cucina e gli ha ferrato una coltellata alla schiena.

La vittima, sanguinante, ha poi raggiunto la vicina stazione Carabinieri di Marianella per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardarelli” dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

L'uomo si era poi dato alla fuga, forse anche all'estero, ma quando è tornato nel quartiere di residenza - a Piscinola - è stato arrestato dai militari.

Inutile il tentativo di fuga sui balconi dei vicini di casa.

L'indagato ora si trova agli arresti domiciliari, su disposizione del gip partenopeo.