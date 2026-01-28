Champions, Chelsea denuncia: "Due tifosi feriti a Napoli" Ferite non gravi, non in pericolo di vita: la nota del club inglese

Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli. A denunciarlo in una nota è lo stesso club inglese, ospite stasera al "Maradona" nell'ultima giornata della League Phase di Champions. Il Chelsea fa sapere di essere "a conoscenza di un incidente avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono attualmente in cura in ospedale, avendo riportato ferite non gravi", si legge nel comunicato, sottolineando che entrambi non sono in pericolo di vita. "Il club desidera ricordare a tutti i sostenitori di prestare la massima attenzione durante la permanenza in città e di tenere conto delle indicazioni condivise prima di questa partita".