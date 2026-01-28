Napoli, dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione: arrestato Provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 60enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso lunedì dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 3 anni e 18 giorni di reclusione per i reati di truffa, furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, commessi tra il 2012 e il 2025 a Napoli, Sapri e Russi.