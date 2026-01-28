Champions, tifoso Chelsea ferito a Napoli: appello dalla Prefettura Di Bari: "Sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori"

In relazione all'episodio del ferimento, con arma da taglio, di un tifoso del Chelsea, verificatosi nella scorsa notte nel centro storico del capoluogo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel condannare fermamente l'accaduto, rende noto che "permane alta l'attenzione delle forze di polizia, con mirati dispositivi interforze, su tutte le aree che sono interessate da maggior afflusso e deflusso di tifosi napoletani ed inglesi, in occasione della gara calcistica di Champions League, tra Napoli e Chelsea, programmata per la serata odierna presso lo stadio Diego Armando Maradona".

Il prefetto, nel ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine per l'impegno profuso nell'occasione, rivolge un appello a tutti i tifosi affinché "sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche e prevalgano i valori fondanti dello sport, dell'inclusione e del rispetto delle regole, nonché il senso di responsabilità di ciascuno, consentendo la piena fruizione in sicurezza e tranquillità della competizione sportiva".