Scappa all'arrivo della volante e raggiunto aggredisce i poliziotti: arrestati Nei guai un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, anche grazie all’ausilio degli agenti dei commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale.