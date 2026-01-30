Ispeziona un'intercapedine e muore folgorato: dramma a Sant'Anastasia Sull'accaduto indagano i carabinieri

Tragedia nella notte a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli per la morte di un 48enne rimasto folgorato. Sono in corso le indagini dei carabinieri accorsi sul posto dopo che è scattato l'allarme. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Al loro arrivo l'uomo era già morto. Non si tratterebbe di un incidente del lavoro.

Il dramma si è materializzato in via Castiello dove, secondo una prima ricostruzione, il 48enne sarebbe rimasto folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine, forse dopo un guasto alla linea elettrica.

Su disposizione della Procura, la salma è stata sequestrata e trasferita in obitorio per gli accertamenti medico – legali che dovranno chiarire le cause dell'incidente. I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo ed effettuato i rilievi per stabilire cosa sia accaduto. Momenti di dolore e sconforto nella zona per la morte dell'uomo.