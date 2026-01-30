Villaricca: tre persone arrestate dai carabinieri per droga Sequestrati tre chili di hashish

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga una coppia di coniugi. Con loro, in manette anche un 28enne.

I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante.

Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso un uomo a cedere droga ad alcuni clienti. In casa ben 3.20 chili di hashish, con materiale per il taglio e il confezionamento. I 3 sono stati portati in carcere.