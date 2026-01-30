Rinvenuti un ordigno, numerosissime munizioni e un'arma: ecco dove

La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi.
In particolare, gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato San Ferdinando, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto, in un’area comune di uno stabile in zona San Ferdinando, una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone.
Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un ordigno esplodente rudimentale del peso di 490 grammi circa.