Sant’Antimo: controlli dei carabinieri nei locali notturni

Il bilancio

Napoli.  

Controlli nei locali notturni. Questa notte i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania con i militari della locale tenenza insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord hanno controllato un noto locale notturno della zona.

Riscontrate diverse difformità sia in materia sanitaria che di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le criticità emerse riguardano la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature; l’ igiene dei locali e delle attrezzature, l’igiene degli alimenti e il loro stato di conservazione; l’etichettatura e marcatura dei prodotti; la formazione del personale.

Gli ispettori sanitari hanno intimato al titolare del locale di risolvere le criticità entro 7 giorni. Durante il servizio non ci sono state problematiche dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.

