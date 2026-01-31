Portici: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 46enne di Portici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del commissariato di Portici- Ercolano, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina e di 730 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.
Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato una cantinola in uso all'uomo a San Giorgio a Cremano, dove hanno rinvenuto circa 1,5 kg della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.