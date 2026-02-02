Gragnano: Ha 15 anni e un coltello nella giacca per sentirsi grande Carabinieri lo denunciano e sequestrano l’arma

Ha da poco compiuto 15 anni e quando i carabinieri della stazione di Gragnano lo hanno fermato la fragilità dell’età ha preso spazio superando la spavalderia.

La giacca e quell’atteggiamento da grande hanno fatto i conti con la realtà anche se la maschera ha retto fino all’ultimo.

"L’ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto". E’ questa la scusa del ragazzo trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 12 centimetri.

Il ragazzo - fermato in compagnia di altri amici - è tornato con i piedi per terra quando, denunciato, è stato affidato ai suoi delusi e rammaricati genitori.