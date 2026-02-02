Marina, la 14enne uccisa dall'ex: "L'assassino ha agito per motivi abietti" Chiuse le indagini nei confronti del fidanzato reo confesso: cade l'aggravante della crudeltà

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni.

Al giovane, reo confesso, gli inquirenti, al termine di indagini coordinate dall' ufficio inquirente diretto dal neo procuratore Domenico Airoma, viene contestato l' omicidio volontario pluriaggravato con l'aggravante dei motivi abietti e futili.

"Adesso possiamo chiedere e analizzare gli atti - fa sapere il legale di Tucci, l' avvocato Mario Mangazzo - e decidere se chiedere un interrogatorio e depositare una memoria difensiva".

L'avvocato Sergio Pisani, che rappresenta la famiglia della 14enne, ha sottolineato che "la Procura riconosce che Martina è stata uccisa in un luogo che l'ha resa indifesa". Per il legale il sito dove è stata uccisa Martina "nonostante i fondi Pnrr era abbandonato e senza controlli: questo apre un serio tema di responsabilità del Comune. Ritengo che bisognerà chiarire anche le omissioni che hanno reso possibile quella tragedia. La sicurezza degli spazi pubblici è un dovere".