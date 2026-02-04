Jlenia uccisa a Ponticelli: Gratteri, rioni degradati? Chiedete anche a politica "Napoli anche città dove si vendono più biglietti per il teatro rispetto ad altre"

Ci sono rioni, come il Conocal, profondamente degradati, "dove spesso si uccide per futili motivi": lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare un' operazione anticamorra nel quartiere Scampia che ha portato all'arresto di 15 presunti appartenenti alla famiglia malavitosa Raia, articolazione del clan Amato Pagano. Rioni degradati a Napoli? "è una domanda che non dovete fare a me, dovete farla anche a chi amministra, a chi fa politica: noi interveniamo sul piano giudiziario e se avete suggerimenti siamo pronti ad ascoltare tutti". Gratteri però ha anche voluto ricordare che Napoli è anche una città di cultura: "A Napoli si vendono più biglietti di teatro che non a Roma o Milano", ha ricordato il procuratore, "e questo è un dato positivo". "Ma, allo stesso tempo, - ha continuato Gratteri - c'è anche un'altra Napoli, quella violenta, dove si uccide soprattutto e spesso per motivi futili"