Parla Di Lorenzo: "Ho giocato per sei mesi con un dolore insostenibile al piede" Il capitano su Instagram parla dell'infortunio e dell'intervento chirurgico

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, rompe il silenzio dopo l'infortunio al ginocchio che aveva fatto tremare i tifosi, svelando un retroscena che racconta molto dell'uomo dietro il calciatore.

Sospiro di sollievo per il ginocchio: il crociato è salvo

Le immagini del brutto movimento del ginocchio avevano lasciato presagire il peggio. Tuttavia, gli esami strumentali hanno portato una notizia parzialmente rassicurante: nonostante i "traumi importanti", il legamento crociato ha tenuto. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico e per tutto l'ambiente azzurro, che temeva un lungo stop per il difensore.

Il retroscena: sei mesi di dolore al piede

La vera rivelazione del post affidato ai social riguarda però un problema che Di Lorenzo si trascinava da tempo. Il capitano ha confessato di aver giocato gli ultimi sei mesi con un serio infortunio al piede.

"Non volevo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà e ho deciso di giocarci sopra, peggiorando le cose", ha spiegato Di Lorenzo.

Una scelta di cuore che ha portato il dolore a livelli ormai insostenibili, costringendo il giocatore a sfruttare lo stop forzato del ginocchio per risolvere definitivamente il problema.

"La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede.

Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili".

Intervento chirurgico e tempi di recupero

Data l'impossibilità di proseguire con terapie conservative, Di Lorenzo ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico al piede. Questo doppio stop obbligherà il capitano a un periodo di riabilitazione, ma la promessa ai tifosi è chiara: rientrare il prima possibile per difendere la maglia azzurra nelle migliori condizioni fisiche.

Il messaggio ai tifosi

Il post si chiude con un ringraziamento per l'affetto ricevuto e una firma che pesa: "Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili."Il vostro capitano".