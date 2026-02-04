Materdei: sorpreso con 1,5 kg di droga: manette per un 47enne Lotta al consumo e spaccio di droga

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che si aggirava con fare circospetto, come se stesse attendendo l’arrivo di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento dell'uomo, i poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 5 bustine contenenti marijuana e di 40 euro.

Gli operatori hanno controllato un locale in uso all’uomo, dove hanno rinvenuto 14 panetti ed un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, un coltello con la lama con la lama intrisa di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.