Rapina in farmacia a Napoli: svolta nelle indagini, arrestato 46enne Aveva minacciato di morte una dipendente al fine di impossessarsi del denaro

I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura nei confronti di un 46enne del luogo.

L’uomo è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata avvenuta all’interno di una locale farmacia.



Dall’attività di indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura della repubblica di Napoli, sono emersi diversi elementi a carico dell'indagato.

L'uomo nell’approssimarsi dell’orario di chiusura, dopo aver fatto ingresso all’interno dell’attività commerciale, minacciava di morte una dipendente al fine di introdursi nel retro del banco dove si trovava la cassa.

Nel frattempo giungeva un altro dipendente della farmacia che veniva colpito con un pugno all’occhio dal 46enne.



Successivamente, l'uomo costringeva entrambi i dipendenti ad aprire il registratore di cassa asportando dal suo interno la cifra di 500 euro, per poi darsi a repentina fuga.



Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.