Scuolabus privo di copertura assicurativa: sanzionato dalla polizia stradale L'intervento da parte degli agenti del distaccamento di Nola

Nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto di persone, volto a verificare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e dei passeggeri, personale della Polizia di Stato ha sottoposto a controllo uno scuolabus impiegato per il trasporto degli alunni degli istituti scolastici.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa, risultata scaduta nel mese di gennaio 2026.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola hanno, pertanto, proceduto all’immediata sospensione del veicolo dalla circolazione, sottoponendolo a sequestro amministrativo. Il mezzo è stato affidato in custodia allo stesso Ente comunale, che dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo e al pagamento della relativa sanzione amministrativa.

L’attività rientra nel più ampio piano di controlli svolti dalla Polizia Stradale, finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti della strada, con particolare attenzione ai servizi di trasporto collettivo.