Barano di Ischia: carabinieri arrestano pusher 19enne Oltre alla droga, nel borsello anche un bilancino di precisone e la somma di 880 euro

A Barano i carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne incensurato di Serrara Fontana.



I militari hanno notato il ragazzo mentre era accanto al proprio scooter in piazza San Rocco e hanno deciso di controllarlo.



Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 pezzi di hashish per un peso complessivo di 73 grammi. Nel borsello anche un bilancino di precisone e la somma di 880 euro.



I militari hanno esteso la perquisizione a casa del 19enne e lì hanno trovato altri 3 panetti della stessa sostanza per altri 290 grammi. Il novizio pusher è in attesa di giudizio.