"Due cuori e un trovatello", a San Valentino Asl e Comune in campo per adozioni Una mattinata di incontro e sensibilizzazione sull’adozione consapevole

Sabato 14 febbraio - dalle 10 alle 13 in via Scarlatti (angolo via Alvino) Comune di Napoli e Asl Napoli 1 Centro promuovono una mattinata di incontro e sensibilizzazione sull’adozione consapevole.

L’iniziativa “Due cuori e un trovatello” è organizzata nel giorno di San Valentino per invitare la cittadinanza ad un appuntamento speciale, dedicato all’amore sincero e fedele con i loro amici a quattro zampe.

All’appuntamento saranno presenti alcuni cani ospitati presso il centro comunale di accoglienza “La Collina di Argo” di via Janfolla: sarà possibile conoscerli, accarezzarli ed avviare, per chi lo desidera, un percorso di adozione seguito da personale esperto.

Insieme ai medici veterinari dell’ASL, i cittadini saranno informati su temi fondamentali, come i doveri e le responsabilità del buon proprietario; il corretto inserimento del cane in famiglia; la prevenzione dell’abbandono; la gestione sanitaria e comportamentale dell’animale adottato; la tutela della pubblica incolumità e le normative sul maltrattamento.

San Valentino può diventare così l’occasione perfetta per regalare una casa ad un trovatello e scoprire che da un incontro inaspettato può nascere un legame autentico.



