Via Aniello Falcone: variazioni temporanee alla viabilità per lavori Intervento di ripristino del manto stradale a seguito di precedenti interventi di scavo

E' stata emessa una ordinanza che introduce un dispositivo di traffico temporaneo in via Aniello Falcone per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale a seguito di precedenti interventi di scavo.

I lavori, che saranno eseguiti a cura della società e-distribuzione, interesseranno il tratto compreso tra Piazzetta A. Falcone e Largo Madre Teresa di Calcutta .

Le variazioni alla viabilità

Per tutta la durata del cantiere, prevista dal 16 al 28 febbraio 2026, sarà istituito il senso unico alternato. La circolazione sarà regolata secondo le seguenti modalità:

Presenza di movieri e/o semafori mobili per la gestione dei flussi veicolari. Il provvedimento sarà attivo esclusivamente nei tratti di volta in volta interessati dalle attività di cantiere.

