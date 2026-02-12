IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Repetita (non) iuvant Dopo non aver preso i vice di Di Lorenzo e Anguissa questa estate, ripete lo stesso errore a gennaio

Il Napoli esce anche dalla Coppa Italia contro il Como ai rigori per non scontentare Palazzo, arbitri, "squadroni" e giornalisti del nord. Gioca sostanzialmente una partita mediocre, animata solo da una fiammata all'inizio del primo tempo. Esce (lo ripeto) ai rigori, che invece lo avevano salvato contro il Cagliari a dicembre. Sbagliano beffardamente i due giocatori azzurri più rappresentativi ed esperti, Lukaku e Lobotka. Ma ciò che proprio non quadra è il senso di questa squadra, che aggiunge confusione a confusione e, dopo non aver preso i vice di Di Lorenzo e Anguissa questa estate, ripete lo stesso errore a gennaio.