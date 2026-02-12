Fanno saltare il bancomat, poi spargono chiodi sulla strada per non essere presi Torna in azione la "banda della marmotta". Atm fatto esplodere, ma il colpo non è riuscito

Torna in azione la "banda della marmotta", questa volta a Napoli.

I banditi hanno messo nel mirino il bancomat di via Domenico Minichino.

Poco prima delle 4 del mattino i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello, senza però riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non ci sono feriti.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini.

Per garantirsi una fuga più semplice, i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta e le hanno spostate piazzandole in modo da bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Durante la fuga, invece, hanno cosparso la strada con dei chiodi.

Da mesi i banditi hanno messo nel mirino gli sportello Atm della Campania. Colpite tutte le province, un vero e proprio assedio agli istituti di credito.

Spesso il colpo non riesce, ma restano i danni ed i disservizi per i cittadini.