"Prenditi cura di me", è il grande giorno: stasera in onda la prima puntata In prima serata sul canale 16 parte la quinta edizione del reality di Ottochannel tv

Torna questa sera, alle ore 21 sul canale 16, Prenditi Cura di Me, il reality di Ottochannel tv, format di punta della tv della Campania, con tante le novità in arrivo. A debuttare, insieme alla prima puntata di questa nuova edizione la quinta, la nuova carica dei concorrenti, tre coach della nutrizione Alessandro Palmisano. Vincenzo Longobardi ed Emanuele Alfano, 4 giudici Rosanna Vigorito, madrina del format e proprietaria del Caravaggio Sporting Village, Antonietta Perrotta del Cppm di Chiaia , Sonia Lantella vicedirettrice di Ottochannel tv, Luigi Parmolaro del Caravaggio e la straordinaria famiglia che, anno dopo anno, cura con amore e passione ogni edizione da dietro le quinte.

I nuovi concorrenti

I nuovi concorrenti saranno persone comuni pronti a condividere storie, esperienze, riflessioni e percorsi psicoterapici con i propri compagni di viaggio e con il pubblico della tv della Campania. Alla conduzione anche quest'anno ci sarà l'ideatore del programma e psicoterapeuta Massimiliano Gaudino, pronto a rendere ancora una volta la psicoterapia la chiave di volta e lettura dei vissuti dei concorrenti. La conduttrice e giornalista di Ottochannel Tv Simonetta Ieppariello curerà ogni giorno le pillole, inserti smart che accompagneranno con contenuti extra e curiosità questo nuovo incredibile viaggio nelle emozioni e nella forza del cambiamento.

Spontaneità e leggerezza

Spontaneità e leggerezza, emozioni e piccoli straordinari traguardi saranno le tappe di un percorso speciale e televisivo, che fornirà, a chi lo seguirà, nuovi spunti di ragionamento e riflessione. La messa in scena dei ricordi dolorosi è il focus centrale di Prenditi Cura di Me: come un film autobiografico raccontato ad episodi, che fa affezionare i telespettatori e aiuta i protagonisti a cogliere, con consapevolezza, la vera forza della psicoterapia. ,E questa sera sarà nuovamente tempo di piccole e straordinarie trasformazioni, tra mente e corpo.Un reality potente e innovativo .La psicoterapia in tv è una grande rivoluzione l risultato è eccezionale, dirompente e divulgativo al tempo stesso, fornendo anche ai telespettatori temi, metodi e analisi su cui riflettere”.