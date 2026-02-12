Scoperto a Napoli deposito clandestino di creme e sieri estetici illegali VIDEO

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Soccavo un deposito clandestino di medicinali importati illegalmente dall’estero, destinati al mercato parallelo e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
L’attività era gestita da un cittadino italiano che utilizzava un garage multipiano, privo di autorizzazioni, per stoccare farmaci provenienti da Paesi extra-UE e formalmente indirizzati a destinatari inesistenti.
Nel locale i militari hanno rinvenuto frigoriferi domestici colmi di confezioni di tossina botulinica di tipo A e creme anestetiche prive di etichettatura regolare.
Sequestrate oltre 191 mila dosi di botulino, 73 litri di anestetici, etichette in lingua greca e materiale per il confezionamento, oltre a dispositivi informatici utilizzati per la vendita online.
Secondo le stime, i prodotti – destinati esclusivamente all’uso ospedaliero – avrebbero fruttato oltre 500mila euro se immessi sul mercato illegale, alimentando anche centri estetici non autorizzati e mettendo a rischio ignari clienti.
L’uomo è stato denunciato per ricettazione, esercizio abusivo della professione, commercio di sostanze tossiche e importazione illecita di medicinali.