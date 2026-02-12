Napoli, dovrà scontare oltre 7 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 61enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 6 febbraio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 7 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, truffa e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 2017 e il 2023 a Napoli e Bibbiena.