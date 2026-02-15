Giugliano, 13enne pestato fuori dal McDonald’s Lite tra minori, ragazzo ferito al volto e dimesso con 20 giorni

È finita al pronto soccorso una lite tra giovanissimi avvenuta nella tarda serata di ieri a Giugliano in Campania. I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli sono intervenuti presso l’ospedale San Giuliano dopo la segnalazione dell’arrivo di un minore ferito.

Si tratta di un ragazzo di 13 anni che ha riportato traumi multipli al volto, provocati – secondo una prima ricostruzione – da un altro minorenne durante una lite. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi del McDonald's - Via Appia Sud, in via Appia Sud.

Le condizioni del ragazzo

Il giovane è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di venti giorni. I medici hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali, oltre a contusioni e una distorsione tra volto e collo. Le sue condizioni, pur dolorose, non sarebbero gravi.

Resta ancora da chiarire il motivo dell’aggressione. Gli investigatori non escludono che i due ragazzi si conoscessero già e che il diverbio possa essere maturato in un contesto precedente.

Accertamenti in corso

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del presunto responsabile.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle violenze tra giovanissimi, sempre più spesso protagonisti di aggressioni in luoghi pubblici, con conseguenze che, in alcuni casi, possono risultare anche molto serie.