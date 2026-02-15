IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Luna di miele Lungo il travagliato percorso degli ultimi 8 mesi qualche crepa si è vista tra Conte e la squadra

Il Napoli di Antonio Conte tanto votato al principio della "fatica" fine a sé stessa da risultarne decimato in uomini, vittorie e mezzi (finanziari), scende in campo stasera al Maradona contro la Roma per la sfida (forse) decisiva per la Champions. In realtà, se in termini puramente matematici questo non è poi vero, lo sarà certamente sul piano del morale della squadra, ancora (così sembra) graniticamente legata al suo "condottiero". Lungo il travagliato percorso di questi ultimi 8 mesi qualche crepa, però, si è vista, qualche spiffero si è sentito, e questo ha mitigato, in parte o in tutto, la luna di miele fin qui narrata dai più.