Alle 20.45 Napoli-Roma: Conte senza McTominay, si rivede Gilmour Le probabili scelte dei due allenatori

Contro la Roma alle 20.45 al "Maradona" va in scena uno scontro diretto per la zona Champions e Conte dovrà giocarlo senza Scott Mc Tominay che non recupera dal problema al gluteo. La buona notizia è che almeno torna Billy Gilmour tra i convocati dopo uno stop di quasi 3 mesi e si accomoderà in panchina.

Questo il probabile undici di partenza degli azzurri: Milinkovic-Savic dovrebbe vincere il ballottaggio con Meret, difesa a 3 con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; centrocampo a 4: da destra a sinistra agiranno Gutierrez, Lobotka, Elmas e Spinazzola; Politano e Vergara a supportare Højlund.

La Roma, dal canto suo, ha problemi in attacco con Dybala e Soulè non al meglio della condizione e che in settimana hanno lavorato a scartamento ridotto.

In porta c'è Svilar, difesa a 3 con Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, Pisilli dovrebbe essere preferito ad El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece tocca a Celik e Wesley. In avanti spazio a Pellegrini e Zaragoza alle spalle del centravanti (in gran forma, ndr) Malen.