Alle 20.45 Napoli-Roma: Conte senza McTominay, si rivede Gilmour

Le probabili scelte dei due allenatori

alle 20 45 napoli roma conte senza mctominay si rivede gilmour
Napoli.  

Contro la Roma alle 20.45 al "Maradona" va in scena uno scontro diretto per la zona Champions e Conte dovrà giocarlo senza Scott Mc Tominay che non recupera dal problema al gluteo. La buona notizia è che almeno torna Billy Gilmour tra i convocati dopo uno stop di quasi 3 mesi e si accomoderà in panchina.

Questo il probabile undici di partenza degli azzurri: Milinkovic-Savic dovrebbe vincere il ballottaggio con Meret, difesa a 3 con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; centrocampo a 4: da destra a sinistra agiranno Gutierrez, Lobotka, Elmas e Spinazzola; Politano e Vergara a supportare Højlund. 

La Roma, dal canto suo, ha problemi in attacco con Dybala e Soulè non al meglio della condizione e che in settimana hanno lavorato a scartamento ridotto.

In porta c'è Svilar, difesa a 3 con Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, Pisilli dovrebbe essere preferito ad El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece tocca a Celik e Wesley. In avanti spazio a Pellegrini e Zaragoza alle spalle del centravanti (in gran forma, ndr) Malen.

Ultime Notizie