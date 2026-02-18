Clan rivali di Pomigliano, inflitti oltre due secoli di carcere agli imputati La decisione del gip nei confronti dei gruppi "Ferretti" e "Cipolletta"



Oltre due secoli di carcere inflitti dal gip di Napoli Michaela Sapio a 22 presunti esponenti della camorra di Pomigliano D'Arco, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura di Napoli (pm Henry John Woodcock) aveva chiesto al termine della requisitoria dello scorso dicembre ben 306 anni di carcere.

Gli imputati sono ritenuti appartenenti ai gruppi malavitosi rivali "Ferretti" e "Cipolletta": decisive le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Ferretti. condannato a 11 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcere.

Gli arresti risalgono ad un anno fa, in un blitz eseguito da carabinieri e Dda. Associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, rapina, usura e sequestro di persona le accuse contestate a vario titolo.