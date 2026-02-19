Occupazioni abusive e violazioni codice della strada, controlli al Corso Lucci I controlli della Polizia locale di Napoli

La Polizia Locale di Napoli, con personale delle Unità Operative San Lorenzo e Avvocata, ha effettuato controlli nell’area di Corso Lucci.

"Sono state rilevate irregolarità presso diverse attività commerciali per occupazione abusiva o eccedente di suolo pubblico - si legge in una nota del Comune -, assenza di adeguata segnaletica di cantiere e ulteriori carenze amministrative, tra cui mancata valutazione di impatto acustico, uso non autorizzato di spazi esterni e titolo sanitario scaduto. Nel corso dei controlli alla circolazione sono stati verificati 23 veicoli (di cui 2 con targa estera) e accertate violazioni per mancata revisione, assenza di assicurazione, circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo e inosservanza della segnaletica".

