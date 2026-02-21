Cuore bruciato, il piccolo Domenico ha smesso di soffrire: è morto al Monaldi Chiamato l'arcivescovo Battaglia per l'estrema unzione poi l'arresto cardiaco e il decesso

Da ieri sera erano più gravi le condizioni del bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. Stamane all'alba è stato chiamato il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l'estrema unzione. Poi l'arresto cardiaco e il decesso. La conferma ufficiale è arrivata alle 9.20 dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: "Domenico è morto".

Si attende che in mattinata l'azienda ospedaliera fornisca ulteriori aggiornamenti ufficiali.

La nota dell'azienda ospedaliera dei Colli

"Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'Ospedale dei Colli.

Le lacrime di mamma Patrizia: "Ora una fondazione con il suo nome"

"Se n'è andato, è finito". Lo ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall'ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio.

Inchiesta sul trapianto fallito, si aggrava la posizione dei 6 indagati

Con il decesso del piccolo Domenico si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere del più grave reato di omcidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate.

Il prossimo passo degli inquirenti della VI sezione (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) sarà disporre il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina. E al termine dell'esame autoptico il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli investigatori. I carabinieri del Nas di Napoli (coordinati dal comandante Alessandro Cisternino) sono già nell'ospedale Monaldi, dove il piccolo era in vita solo grazie all'Ecmo, il macchinario che l'ha tenuto finora in vita.

