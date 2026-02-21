La morte del piccolo Domenico: cordoglio istituzionale e vicinanza ai familiari "Immenso dolore, ferita profonda per l'intera comunità sanitaria e civile"

E' un giorno di dolore in Italia e nel mondo per la morte del piccolo Domenico, il bambino si soli due anni al quale era stato trapiantato un cuore bruciato.

"È fortissimo il dolore nostro e di tutta la città di Napoli - afferma il sindaco Gaetano Manfredi - Abbiamo seguito questa drammatica vicenda col massimo rispetto. Ci stringiamo alla famiglia in un grande abbraccio e come amministrazione siamo pronti a garantire ogni forma di sostegno

Il cordoglio da parte del presidente della regione Campania Roberto Fico, unitamente a tutta la giunta regionale: "L'intera comunità dei cittadini campani si stringe con affetto ai genitori. Vi siamo vicini con commozione in questo momento di immenso dolore".

Il cordoglio dell'ordine dei medici:

"Immenso dolore, ferita profonda per l'intera comunità sanitaria e civile. L'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Napoli e provincia esprime "il più profondo cordoglio" per la scomparsa del piccolo paziente. Un sentimento di solidale prossimità è rivolto anche alla comunità dei medici, infermieri e di tutti i professionisti sanitari dell'azienda ospedaliera dei Colli".

"La perdita di una giovane vita - conclude la nota dell'ordine - rappresenta una ferita profonda per l'intera comunità sanitaria e civile. L'ordine rinnova il proprio sostegno ai tanti colleghi che continuano ogni giorno a operare al servizio dei pazienti e delle loro famiglie".

Le reazioni nel mondo politico: "Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d'esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo". Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani reagendo alla notizia del decesso del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli.

"Un abbraccio fortissimo da tutti i papà e da tutte le mamme d'Italia piccolo Domenico". Cosi', in un post su X, il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, commenta il decesso del bimbo ricoverato a Napoli al quale e' stato trapiantato un cuore "bruciato".