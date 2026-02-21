Napoli: ennesimo grave furto all'ospedale Loreto Mare Lo denuncia Giuseppe Alviti: "Bisogna rafforzare la vigilanza, nella struttura entra chiunque"

Ennesimo furto di un tablet al Loreto Mare a Napoli, in dotazione al personale sanitario nei reparti di medicina e oncologia.

"Qui scrive in una nota Giuseppe Alviti, presidente dell'associazione nazionale guardie giurate - i sanitari lamentano la mancanza di identificazione e registrazione delle persone che accedono ai reparti. E' stata presentata denuncia ai carabinieri della compagnia borgo Loreto ma ancora non si vedono risultati sottolineano i medici".

L'appello

Alviti, sulla grave situazione, che vede danneggiati gli operatori sanitari ha sottolineato come sia importante e essenziale la formazione professionale delle guardie giurate impiegate in un contesto lavorativo così delicato e importante come l'ospedale Loreto Mare. Bisogna da subito intensificare i controlli aumentando di numero le guardie giurate impiegate nel servizio di controllo e sicurezza".