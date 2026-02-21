Porta Capuana: rinvenuta una pistola e più di un chilo di cocaina

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.
Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile, in via Oronzo Costa, dove hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di un vano artigianale creato “ad hoc” ed occultato da un contatore, nell’atrio dello stabile, una pistola revolver cal. 38 special rifornita con 6 cartucce cal. 38 special, una pistola replica priva di tappo rosso con caricatore rifornito, 9 cartucce cal. 9, 6 cartucce cal. 7.62, 12 involucri di cocaina del peso complessivo di 1.100 grammi circa ed un bilancino di precisione.
Dagli accertamenti eseguiti, il revolver è risultato essere provento di furto, denuciato a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.
Il tutto è stato sottoposto a sequestro