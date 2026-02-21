Vasto: sorpresa a cedere droga. La Polizia arresta una 52enne Trovata in possesso anche di 110 euro

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 52enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Firenze, hanno notato una donna che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia la donna, che è stata trovata in possesso di 110 euro suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina, appena acquistati.

Per tali motivi, l’indagata è stato tratta in arresto dal personale in servizio mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.