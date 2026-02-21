Napoli: disarticolata un’attività di spaccio ad opera di una coppia Due arrestin da parte della polizia

La polizia ha arrestato un 57enne ed una 49enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dei commissariati Dante e Vicaria-Mercato, hanno svolto un servizio di osservazione nei confronti di due, fermi nei pressi di un’attività commerciale.

In quei frangenti, il 57enne, dopo aver prelevato qualcosa da uno zaino, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso e bloccato i due indagati, trovando l’uomo in possesso di 26 involucri di hashish, 11 di marijuana e di 195 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, la donna è stata trovata in possesso di 5 involucri di hashish, 2 di marijuana e di una banconota da 50 euro.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione degli indagati dove hanno rivenuto, ben occultati, 3 contenitori di marijuana, un involucro di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.500euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

La sostanza stupefacente, per un ammontare complessivo, è risultata essere marijuana per un peso di 1,54 kg e hashish per 360 grammi circa.