Napoli violenta: strappano una collanina d'oro ad un uomo e scappano Tre persone arrestate dalla polizia

La polizia ha arrestato un 21enne e due 17enni, tutti napoletani, per furto con strappo in concorso. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Nuova Marina per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, un giovane gli aveva strappato la collanina d’oro che portava al collo per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto al cui interno vi erano altri due ragazzi.

Gli agenti, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno prontamente rintracciato in via Ammiraglio Ferdinando Acton il veicolo in questione con i 3 trovandoli in possesso della collanina d’oro, ben occultata all’interno della manica di un giubbotto, ed hanno accertato che gli stessi si erano resi responsabili del furto avvenuto poco prima; inoltre, uno dei due 17enni è stato trovato in possesso di una bustina di marijuana e pertanto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli indagati sono stati arrestati mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.