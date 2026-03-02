Controlli della polizia a Lettere: denunciato operatore commerciale Mancanza autorizzazioni previste per le missioni in atmosfera e per lo scarico di una fognatura

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, unitamente ai militari della guardia di finanza, al personale della polizia locale e della polizia metropolitana, hanno identificato 92 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllato 36 veicoli e sanzionato amministrativamente un soggetto per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale, il cui titolare è stato denunciato per la mancanza delle autorizzazioni previste per le missioni in atmosfera e per lo scarico in pubblica fognatura di reflui provenienti dall’attività.