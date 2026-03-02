Controlli della polizia a Lettere: denunciato operatore commerciale

Mancanza autorizzazioni previste per le missioni in atmosfera e per lo scarico di una fognatura

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Lettere...

Napoli.  

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, unitamente ai militari della guardia di finanza, al personale della polizia locale e della polizia metropolitana, hanno identificato 92 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllato 36 veicoli e sanzionato amministrativamente un soggetto per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.  

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale, il cui titolare è stato denunciato per la mancanza delle autorizzazioni previste per le missioni in atmosfera e per lo scarico in pubblica fognatura di reflui provenienti dall’attività.

