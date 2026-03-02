Napoli, Capodanno: "Strisce pedonali per saltatori in lungo" "Sono state realizzate su metà carreggiata. Appello per il completamento"

"Non volevo credere a quanto mi veniva segnalato da alcuni residenti, in relazione alle modalità con le quali era stata ridisegnata la segnaletica orizzontale in piazza Medaglie d'Oro, all'imbocco di via Guido Menzinger, nel quartiere Arenella - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero -. Dunque sono andato a verificare di persona ed effettivamente ho potuto riscontrare che le nuove strisce pedonali erano state realizzate solo su la metà della carreggiata, lasciando l'altra metà con le vecchie strisce pedonali sbiadite.

Ignote, al momento, le ragioni per le quali il lavoro non è stato completato dalla ditta incaricata - sottolinea Capodanno -. Qualcuno, commentando l'accaduto, tra il serio e il faceto, ha formulato l'ipotesi che fosse finita la vernice. Intanto il problema è stato prontamente segnalato e si attendono risposte operative, completando il lavoro lasciato a meta.

Nel frattempo - puntualizza Capodanno - bisognerà che i pedoni si allenino per diventare degli ottimi saltatori in lungo. Di fatto le strisce così come realizzate rappresentano non solo un inutile dispendio di danaro pubblico ma anche un pericolo per i pedoni.

Infatti l'art. 191 del codice della strada di fatto equipara le strisce mancanti o parziali a strade sprovviste di attraversamenti per i pedoni, venendo meno l'obbligo di precedenza a questi ultimi. Una situazione che espone le persone che devono attraversare, in particolare anziani, bambini e diversamente abili, a rischi per la propria incolumità, peraltro in un'area dove vi sono tantissime attività commerciale e dunque a elevato transito sia pedonale che veicolare".

Al riguardo Capodanno lancia un pressante appello agli uffici preposti dell'amministrazione comunale partenopea e, in particolare, agli assessori De Iesu e Cosenza, affinché si provveda all'immediato completamento delle strisce pedonali in questione anche accertando eventuali responsabilità nella situazione kafkiana quanto pericolosa che si è determinata con la realizzazione della segnaletica orizzontale solo lungo metà carreggiata.