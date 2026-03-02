Napoli- Rione Traiano: giro in sella ma è ai domiciliari

E’ sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. Decidono di fermarlo.
L’uomo non si ferma e i militari lo seguono. Imbocca Via Cassiodoro, si ferma. I militari conoscono quella via ed il civico. Lo riconoscono. E’ un 45enne arrestato lo scorso gennaio per aver incendiato alcuni cassonetti a via detta pacifico.
L’uomo da quel giorno era agli arresti domiciliari. L’evasione è chiara. I carabinieri lo arrestano. E’ stato sottoposto un’altra volta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.