Schianto contro un palo Enel, muore 52enne napoletano Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: disposta l'autopsia, indagano i carabinieri

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio sulle strade di Casoria, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La vittima è Sergio Caccavallo, deceduto sul colpo dopo aver perso il controllo della propria autovettura.

Il sinistro si è verificato in via Sannitica, in direzione Afragola, per cause ancora in corso di accertamento.

Caccavallo, alla guida di una Citroen Xsara, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un palo dell'Enel a bordo strada. L'impatto è stato fatale: per il conducente non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria, che hanno effettuato i rilievi del caso e messo in sicurezza l'area. I militari dell'Arma stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico evento.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per consentire eventuali accertamenti tecnici. Anche la salma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia, al fine di escludere cause di natura medica - come un malore improvviso - che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.