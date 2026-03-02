Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguiro provvedimento a carico di un 37enne napoletano

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti di un uomo il provvedimento di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 8 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, reati commessi tra il 2008 e il 2021 a Napoli.