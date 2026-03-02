Movida nel quartiere Vomero: ben 27 violazioni del codice della strada Il bilancio dei controlli della polizia

La polizia e nello specifico i commissariati Vomero, Ponticelli e Secondigliano, con il supporto dei militari della guardia di finanza, polizia locale, Asl Napoli 1 centro e ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 36 persone, di cui 4 con precedenti, controllato 12 veicoli e contestato 27 violazioni del codice della strada per divieto di sosta, per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 16 esercizi commerciali ed è stata accertata la presenza di 2 lavoratori non in regola, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 6 attività commerciali sono state sanzionate per mancata emissione degli scontrini fiscali e per irregolarità del manuale Haccp (relativo alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 14.700 euro.