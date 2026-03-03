Auriemma: "Domani in Campania la commissione ecomafie per la terra dei fuochi"

"Domani sarò in Campania insieme alla Commissione d’Inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, per la missione sul filone relativo alla Terra dei Fuochi, di cui sono membro e relatrice di minoranza.
È un passaggio importante, che ho seguito e sostenuto con determinazione, perché la presenza della Commissione sui territori rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso comunità che da anni chiedono verità, bonifiche e giustizia ambientale".
E' quanto dichiara Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli.
"Saranno due giornate intense di sopralluoghi presso stabilimenti di gestione dei rifiuti, siti e discariche interessati da operazioni di bonifica nelle province di Napoli e Caserta. Un lavoro sul campo necessario per verificare lo stato degli interventi, approfondire criticità e raccogliere elementi utili per il prosieguo dell’attività parlamentare.
Nel pomeriggio di domani, su nostra forte sollecitazione, la Commissione ascolterà anche le associazioni ambientaliste e i comitati che da anni presidiano il territorio e si battono per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Ritengo fondamentale che la voce di chi vive quotidianamente queste realtà entri a pieno titolo nel lavoro istituzionale.
La mia presenza in questa missione non è formale, ma sostanziale: come relatrice di minoranza seguirò ogni fase con attenzione e spirito costruttivo.
La sfida della legalità e del risanamento ambientale si vince solo costruendo un’alleanza vera tra istituzioni e territorio. È da questa collaborazione che può nascere un futuro diverso per le nostre comunità".