Caivano, lo spaccio nel centro storico: carabinieri arrestano tre persone Portati in carcere sono ora in attesa di giudizio

Caivano, lo spaccio si sposta tra le vie del centro storico. E’ li che carabinieri in poche ore arrestano tre persone.

Il primo a finire in manette per spaccio e detenzione di droga è un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Un passante si avvicina all’ uomo.

Gli consegna dei soldi in cambio di una bustina: sta spacciando. I militari si avvicinano ma l’uomo prova a scappare. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e 240euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo ora ai domiciliari è in attesa di giudizio.

Finale differente per un 40enne e un 21enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, arrestati per spaccio e detenzione di droga.

I due si trovano all’interno di un basso tra le vie del centro storico. I carabinieri conosco quell’abitazione e la osservano. C’è un via vai sospetto. La porta rimane aperta e i militari entrano. I due sono intorno al tavolo, sopra la droga pronta per la vendita.

Trovati 15 grammi tra cocaina e crack, materiale per il confezionamento della droga, 290 euro provento dall’attività illecita. Sequestrati anche 4 tv. Portati in carcere sono ora in attesa di giudizio.