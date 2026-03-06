Ciambriello: "Le carceri italiane producono disperazione e recidive" Martedì 10 marzo una manifestazione a Napoli

In Italia si contano 64.000 detenuti, a fronte di 46.124 posti realmente disponibili. In Campania si registrano 7.826 persone detenute, a fronte di 6.173 posti effettivamente disponibili.

Di questi, solo tra Poggioreale e Secondigliano, 1.073 sono tossicodipendenti e 250 sono malati di mente e psicotici.

Sul tema del sovraffollamento nelle carceri, sulla richiesta di gesti di clemenza alla politica, sul miglioramento della sanità penitenziaria e per chiedere più misure alternative al carcere, martedì prossimo, 10 marzo, alle ore 15:00, su iniziativa del *Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, si terrà un presidio di mobilitazione e di protesta davanti a piazzale Cenni, antistante il Tribunale di Napoli e il carcere di Poggioreale.

Hanno aderito alla manifestazione tutti i garanti dei detenuti comunali e provinciali della Campania, oltre a diverse associazioni cattoliche e laiche.

Per il garante regionale *Samuele Ciambriello: "I dati impongono una riflessione profonda: senza provvedimenti deflattivi, misure alternative al carcere, l’ingresso di figure sociosanitarie, il rafforzamento del personale di polizia penitenziaria e la promozione di politiche sociali territoriali, il carcere rischia di rimanere una risposta emergenziale e non una reale occasione di recupero e reinserimento sociale. Visto l’alto tasso di recidiva, l’azienda carcere è fallita!".