Marito e moglie in casa con la droga: arrestati dalla polizia Nei guai un 39enne e una 40enne, entrambi di Cimitile

La polizia ha arrestato un 39enne e una 40enne, entrambi di Cimitile, di cui l’uomo con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della coppia dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 115 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli operatori hanno rinvenuto un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.